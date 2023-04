Prima Pasqua per la parrochia dei santi padri delle grotte della lavra di kiev in milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con la benedizione di Sua Beatitudine il Metropolita Onuphrius di Kyiv e di tutta l'Ucraina, nuove comunità UOC hanno iniziato ad operare nelle città di Milano, Verona e Trento (Italia). Lo riferisce il Dipartimento per l'informazione e l'educazione con riferimento al servizio stampa della Chiesa ortodossa ucraina della Chiesa ortodossa ucraina . A Milano le funzioni si svolgono ogni domenica nella comunità in onore di Tutti i Santi delle Grotte all'indirizzo: Piazza Ronco, 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Italia. Gruppo della community su Facebook: https://bit.ly/414TBHm . Il chierico UOC Arciprete Oleg Bondary (tel.: +39 351 6418772) è stato incaricato di prendersi cura di questa comunità. La comunità milanese nata con la benedizione del Metropolita Onofrio, Metropolita della Chiesa Ortodossa Ucraina, ha celebrato la prima Pasqua . Un evento importante per questa chiesa martire . Un segno di rinascita e di unità della Fede , in comunione con con le chiese sorelle . Marco Baratto