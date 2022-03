La primavera al quartiere corvetto comincia con i colori della poesia del c.i.q.

Malaga e Milano sono lo scenario per la rassegna di inizio primavera dedicata alla poesia e ai poeti. Appuntamento il 26 Marzo al quartiere Corvetto con il C.I.Q di Milano per l'evento finale della seconda edizione del Festival di Poesia La estación del arte.



E' partito a Malaga il 19 marzo e si concluderà a Milano sabato 26 marzo presso il C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere - il Festival di Poesia La estación del arte, kermesse culturale (pagina Instagram dell'associazione La Estación del Arte) che inaugura la primavera e promette emozioni in versi.



"Questa seconda edizione del festival - spiegano gli organizzatori - è poesia da leggere e ascoltare, ma anche da mettere in scena. Nella sua versione online infatti, si proporranno anche produzioni all'insegna dell'incontro tra i linguaggi".



Tra gli artisti invitati all'appuntamento milanese spiccano i nomi di Elisa Quattrone e Andrea Spinelli che saranno impegnati in un recital e del giovane studente Pietro Filippini, che porterà in scena il suo omaggio a David Wilkinson. La chiusura è affidata ai poeti spagnoli vincitori del festival.

Tutti gli eventi che si terranno al CIQ sono gratuiti e si invitano altri poeti del territorio a partecipare allo spazio aperto dedicato a JAMM DI POESIA.



"Il festival è un'occasione per condividere un momento culturale significativo e per visitare un territorio al di fuori delle consuete traiettorie del turismo, ma che sa essere generoso con i visitatori, specie quando i borghi e i quartieri di Milano si rivestono di colori irripetibili. Un festival che sa unire il piacere della scoperta dei luoghi e della bellezza della parola". Afferma Inés Negro presidente dell'associazione culturale La estación del arte e direttrice della manifestazione.



Questa seconda edizione del festival La estación del arte vanta inoltre un comitato scientifico di alto valore composto da Desiréé Monfreda, Antonio Marcantonio, Monica Picorel.