Private night per la Milano fashion week

Eventi Milano ha il piacere di invitarvi – sabato 24 febbraio – in occasione della “Milano Fashion Week” in una splendida location situata nel World Join Center c\o Ginarteria.



Intrattenimento

Aperitivo Royal Buffet: Goditi un ottimo aperitivo a buffet. Saranno serviti drink raffinati e ottimi piatti mentre ti immergi nell’atmosfera festosa.



Live Show tutto da cantare.



Dj set divertimento garantito.



Programma dell’Evento

Ingresso dalle ore 20:30 -22:15 – aperitivo



22:00 – 00:00: Live show da cantare



00:00 – 03:00: dj set



Ingresso in lista 15 euro con drink.



Per il format della serata, l’evento è consigliato ad un target 20 – 45 anni.



Dress code curato!



La prenotazione è gratuita e vi permetterà di essere inseriti in lista Eventi Milano. Il pagamento avviene in cassa all’ingresso del locale.



Se siete un gruppo numeroso (almeno 10 persone), manda una mail a info@eventimilano.it per richiedere un tavolo di appoggio dedicato.



La location è al chiuso, all’interno del World Join Center ed è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, dal car sharing e dispone di un ampio parcheggio totalmente gratuito!