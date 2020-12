Private sale -50% MP Massimo Piombo

Dal 7 al 12 dicembre dalle 10:00 alle 20:00 presso lo showroom in Vicolo Palermo 19° (Via Palermo) Milano, si terrà il Private sale 50% di Massimo Piombo, per acquistare a metà prezzo la collezione attuale uomo e donna Autunno/Inverno 2020/21.

È possibile visualizzare alcune anteprime sulla pagina Instagram dedicata: @mp_private_sale

Per info ed appuntamenti (consigliato): privatesale@mpmassimopiombo.com