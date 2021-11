Milano Sample Sale: la rivoluzione dello shopping in città

Prezzo non disponibile

A Milano nasce la rivoluzione dello shopping grazie a Milano Sample Sale, community che conta oltre 80.000 iscritti.



Lo Show Room aperto tutti i giorni dalle 10 Alle 19 fino a domenica 7 novembre offre vantaggi esclusivi su grandi marchi. La location di Via Savona 97, un tempo stabilimento industriale utilizzato da Schlumberger per la produzione di contatori del gas, trasformato in un moderno complesso di edifici di circa 25.000 m2, che ospitano studi fotografici, di design e di architettura, fashion stylist, media showroom e atelier di scultori e pittori, sarà il luogo tranquillo a pochi minuti dal centro di Milano dove vi aspetta la collezione invernale Uomo-Donna con sconti dal -60% al -80% su grandi marchi: Armani, Calvin Klein, Uptobe, Woolrich, GCDS e tanto altro.



Per godersi un momento rilassato di shopping sarà necessario prenotare il propio accesso esclusivo

