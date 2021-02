La Private Sale "Spring preview 2021" con sconti dal 50% all'80% su top brand uomo donna

Mancano solo pochi giorni per approfittare degli sconti proposti da Moscova District Market nella sua “Spring Preview 2021”: un’anteprima speciale dei campionari e collezioni moda primavera/estate 2021.



Presso lo spazio di Via Alessandro Volta 7/A da oggi fino al è possibile trovare le migliori collezioni uomo e donna in taglie assortite con importanti sconti sul cartellino fino all'80%.

Fra i 10.000 capi in offerta e più di 20 brand spiccano sicuramente Roberto Cavalli, Paul Smith, Karl Lagerfeld. È impossibile non trovare il proprio affare!



Gli ingressi alla Private Sale vengono regolati tramite prenotazione di data e orario su una piattaforma online: in questo modo è garantito l’ingresso in sicurezza.

Prenotare il proprio ingresso a questa esclusiva e originale esperienza di shopping è semplicissimo: basta cliccare QUI e scegliere giorno e ora di visita in base alle disponibilità.