PROFEZIE “falcerete veli tristi”

INAUGURAZIONE MOSTRA D’ARTE DI FRANCESCO BIONDO

A cura di Luciano Bolzoni



In occasione del decennale della nascita di Art Margimen Concept Room, opere del percorso artistico di Francesco Biondo saranno in mostra presso i locali espositivi di via Tobagi 13. L’appuntamento fa parte della serie “I Giovedì d’Arte” il cui obiettivo è quello di fornire occasioni d’incontro e di riflessione intorno a progetti presentati da artisti. In questa occasione - che segue il precedente incontro in cui Adriano Pompa ha presentato il suo nuovo dittico pittorico “Graffi Controllati” - anche Biondo presenterà le sue ultime produzioni, “Profezie”.

Il lavoro si sviluppa all’interno del progetto “La Storia Dipinta” su cui Biondo sta ormai lavorando da anni. L’intento del progetto è quello di ibridare l’evento percettivo con un esercizio di memoria collettiva, ponendo la storia al centro dell’opera; fatti ed eventi che trasformano i dipinti in una sorta di Almanacco Storico.



Scrive Luciano Bolzoni nella presentazione: ”Tutto ciò che conta è la memoria, il fermarsi del tempo, il fermarsi a ricordare, l’impegno a non dimenticare e a non dimenticarsi, questo sembra dirci il nuovo lavoro di Francesco Biondo, un impegno pittorico che perentoriamente pare non lasciare vie di fuga a una memoria distratta dai fumi orrendi di un’incomprensibile contemporaneità.

Il pensiero non svanisce se lo ricordiamo così come le azioni e i gesti che di quotidiano non avranno nulla se li estirpiamo dai nostri calendari: qui sta il lavoro dell’artista. Osservando il lavoro di Francesco, cercando di capire quanta arte sia contenuta nel suo lucidissimo pensiero sociale e politico (e non solo viceversa) non si può sfuggire da una sua definizione di “quadro” quale ritaglio di vita, di spazio, di tempo; questa la sua riflessione: “Un quadro è una porzione di spazio, così come la data è una porzione di tempo. Una finestra, un ritaglio. Ma un quadro è anche uno spazio senza fine. Così come una data è un tempo senza fine”.

Il tempo non è solo un fatto determinato dalla fisica degli eventi.

Il tempo risolve sé stesso lasciando dietro di sé tutte gli accadimenti e le stasi dell’esistenza umana o animale, delle cose, del paesaggio, insomma di tutto”.





ArtMarginem e ArtIcon presentano:

FRANCESCO BIONDO

PROFEZIE “falcerete veli tristi”



ART MARGINEM CONCEPT ROOM - Via Tobagi 13 (angolo via Olgiati) - Milano

4 - 18 maggio 2023 - ingresso libero (orari apertura 10-13; 15-19)



Inaugurazione: 4 maggio 2023 dalle ore 18.30



Interverrà: LUCIANO BOLZONI



Reading: LIVIA ROSATO e PATRIZIA GRIONI



Nel corso dell’incontro ci sarà modo di riflettere su come anche una profezia possa essere un esercizio di memoria e come il paradosso possa essere soltanto apparente. E ci sarà modo di “svelare” quale evento storico è al centro dell’esposizione/installazione.







