“Progetti del cuore” a Corsico

La collaborazione tra “Progetti del Cuore” e le città italiane, con lo scopo di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita e raggiunge anche il territorio milanese. All’Auser di Corsico, che da sempre offre un servizio di accompagnamento presso ospedali, poliambulatori e studi medici a persone con problemi deambulatori, oltre che un valido sostegno per la consegna della spesa ai cittadini del territorio che non sono autonomi, verrà consegnato in comodato d’uso gratuito un Fiat Doblò grazie al quale saranno garantiti i servizi di assistenza alla fascia debole della popolazione. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta giovedì, 15 settembre nella sede centrale di Auser, a Corsico in via Giovanni Falcone 5/7. Era presente il funzionario Daniele Cataldo con la rete commerciale, oltre al presidente Olivia Consolini. “Per la nostra Associazione, avere un mezzo del genere significa poter soddisfare le sempre maggiori richieste di accompagnamento presso le strutture sanitarie e ospedali - spiega il presidente Consolini -. Attualmente non riusciamo a rispondere a tutte le domande di accompagnamento e questo mezzo verrà utilizzato principalmente per questo tipo di servizi, oltre che per la consegna della spesa a domicilio. Il nostro principale scopo è quello di offrire dei servizi rivolti a persone anziane, fragili e con problemi di deambulazione e, in minor numero, a bambini portatori di handicap. Numerosi sono i volontari della nostra Associazione che gratuitamente si dedicano a queste attività. Abbiamo messo in piedi un progetto con la Coop Lombardia grazie al quale mostriamo maggiore vicinanza alla popolazione bisognosa di sostegno. Il perimetro nel quale ci muoviamo comprende i comuni di Corsico, Cesano Boscone, Assago, Buccinasco, e Trezzano. Si tratta di un bacino di utenza di circa 120.000 abitanti. Nel 2021, complice la pandemia da coronavirus, abbiamo effettuato 2.418 servizi di accompagnamento per un totale di 67.034 chilometri. 239 sono stati gli accompagnamenti presso gli Hub vaccinali di Milano e dintorni. Per la spesa alimentare abbiamo percorso 2.288 chilometri”. Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire.