A Milano la "0100 Conference Mediterranean"

Si svolgerà a Milano dal 28 al 30 ottobre presso la sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte l’edizione italiana del prossimo Zero One Hundred Conference, l’evento leader in Europa dedicato al Venture capital e al Private equity che da anni permette l’incontro, lo scambio e le relazioni tra fondi di investimento locali, globali e il grande panorama degli innovatori internazionali.

Merito di una joint venture tra l’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Milano e Milano&Partners (l'agenzia ufficiale della Città di Milano creata dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per attrarre turismo, talenti, investimenti in città), che insieme hanno condotto la trattativa per portare nel capoluogo lombardo l’evento che negli ultimi 7 anni ha ospitato oltre 11.500 delegati, di cui almeno 6.000 investitori e che ha toccato molte città europee tra cui Amsterdam, Berlino, Lussemburgo, Dublino, Copenaghen, Vienna, Praga, Tallinn, Limassol e Bratislava.

Dopo l’edizione tenutasi a Roma nel 2023 rivolta in particolare all’ecosistema del capitale privato nel Sud Europa, per il 2024 il format Zero One Hundred Conferences approda per la prima volta a Milano, capitale italiana dell’Innovazione, culla di idee imprenditoriali che possono trasformarsi in business, come dimostra la fotografia dell’ecosistema cittadino dell’innovazione restituita dalla YesMilano Innovation Map - risorsa online open-access recentemente lanciata Milano&Partners e sviluppata sull’infrastruttura tecnologica di dealroom.co - che indica la presenza di 2.740 startup innovative (il 20% del totale italiano), 174 investitori VC attivi e 1.695 funding rounds aperti dal 2010.

Milano è leader italiana anche sul fronte dei brevetti europei depositati, che nel 2022 nella città metropolitana di Milano sono 726 su 4.773 in tutta Italia (15,2%) (fonte: elaborazioni Unioncamere - Dintec su dati Epo).

"Dopo aver incontrato la maggior parte degli operatori del settore di Milano e aver accolto le loro sollecitazioni, mi sono impegnata per attrarre un evento di caratura internazionale dedicato a Venture capital & Private equity - afferma Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano -. Milano è diventata negli ultimi anni il principale hub dell’innovazione italiana, è la città in cui si decidono strategie e si valutano investimenti per il futuro, ed era necessario riuscire a portare qui una grande piattaforma di scambio, incontro e network tra fondi di investimento internazionali e locali per facilitare le transazioni future. Sono contenta di aver trovato il partner ideale e di ospitare per la prima volta a Milano un grande evento come Zero One Hundred Conference".