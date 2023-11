IAB Forum 2023: ecco i primi Speaker internazionali da cui lasciarsi ispirare

IAB Italia, l’associazione di riferimento del marketing e della comunicazione digitale, annuncia l'attesissima edizione 2023 di IAB Forum. I giorni 8 e 9 novembre, l'Allianz MiCo SUD di Milano diventerà la cornice ideale per ospitare il principale evento italiano dedicato alla comunicazione digitale, dove esperti di fama internazionale e inspiring leader si confronteranno sui grandi trend dell’innovazione. Due giorni di straordinaria intensità per comprendere i cambiamenti in atto e plasmare insieme il futuro di una industry che vale in Italia oltre quattro miliardi di euro e dà lavoro a decine di migliaia di persone, in larga parte giovani. Il titolo dell’Edizione 2023 è "Regeneration", un concept che andrà a toccare molti ambiti: dalla rivoluzione della Artificial Intelligence Generativa all’approccio alle tecnologie delle nuove generazioni fino alle modalità attraverso cui le imprese debbano “rigenerarsi” per essere preparate ai nuovi scenari, combinando competenze tecniche e attenzione all’etica e alla sostenibilità. Carlo Noseda, Presidente di IAB Italia, afferma: "Con la “Road to Regeneration” avviata a gennaio, abbiamo intrapreso un percorso di scoperta, analisi e interpretazione delle tendenze e degli sviluppi che stanno impattando in modo dirompente il comparto digitale. Abbiamo parlato di dati, di digital content, di intelligenza artificiale, coinvolgendo figure capaci di “decodificare il cambiamento”. Questo percorso culminerà a IAB Forum dove offriremo ai partecipanti l'opportunità di acquisire competenze e abilità interpretative per affrontare con successo le sfide di una industria della comunicazione digitale sempre più complessa". Una due giorni ricca di contenuti, con la partecipazione di “thought leader” internazionali. Ad anticipare i profili dei primi ospiti di IAB Forum 2023 è Sergio Amati, General Manager di IAB Italia: “Vogliamo che la rigenerazione non sia solo una parola e per questo abbiamo identificato personalità distintive nel panorama internazionale per decodificare, ispirare e guidare il cambiamento. Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro palco Alex Bornyakov, Viceministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina nella giornata dell’8 novembre. Alex è anche un imprenditore esperto di tecnologie e sta guidando un gigantesco progetto per trasformare in pochi anni l’Ucraina nel più importante Tech Hub europeo, una grande opportunità anche per le imprese italiane.

Ci faremo ispirare anche da personalità del calibro di Chiara Luzzana, una compositrice e sound designer italiana che ha creato le colonne sonore di grandi brand internazionali come Swatch e Moet & Chandon, di Adah Parris, artista visionaria e attivista del cambiamento trasformativo e di Anouk Jans, Creative Director di Spring Studios Milan che ha raccontato il ‘new advertising’ nel suo documentario ‘Kill your Darlings’ recentemente premiato ai Cannes Lions. Non saranno solo dei talk ma delle vere e proprie performance da vivere in modo immersivo e coinvolgente”. Oltre alla plenaria, appuntamenti imperdibili saranno quelli della ‘Vision Arena’, il palco nell’Area Espositiva dove verranno approfonditi temi chiave come il retail media, le metriche di attention, le strategie di marketing per la Generazione Z. Le aziende saranno protagoniste dell’evento con oltre 60 Workshop di presentazione e spazi espositivi distribuiti sugli oltre 3.500 metri quadri del MiCo Sud. Le registrazioni a IAB Forum ‘Regeneration’ sono già aperte. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato.