El Juicio del regista Ulises De La Orden

Il giorno 13 febbraio 2024 abbiamo in programma la proiezione di El Juicio presso il Cinema Ariosto di Milano (Via Lodovico Ariosto, n. 16) alle ore 19.40.

Ad introdurre il film sarà presente la Dottoressa Marta Castiglioni, esule argentina e docente di psicologia.



la pellicola narra del processo tenutosi del 1985 contro le Giunte Militari Argentine, accusate di sequestri e crimini contro l'umanità.

Il regista Ulises De La Orden per le riprese ha utilizzato il materiale video - quasi 530 ore di registrazione su cassette U-matic - conservati all'interno dell'Università di Salamanca e negli archivi della televisione pubblica; il suo obiettivo era quello di realizzare un film-documentario su ciò che era avvenuto in Argentina e sul conseguente processo politico giudiziario.



Tutto Il lavoro di ricerca e di selezione dei materiali video all'interno dei vasti archivi, è stato svolto in collaborazione con l'ONG Memoria Abierta.



Gallery

El Juicio è stato presentato alla 73°Edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, vincendo inoltre il Premio Best Feature Film al Festival Archivio Aperto nell'edizione 2023.