Il Castello Sforzesco si trasforma in Westeros per il debutto di "House of the Dragons 2"

Domenica 16 giugno il Castello Sforzesco si trasforma in Westeroes, uno dei quattro grandi continenti del Mondo Conosciuto, per ospitare i fan della serie fantasy House of Dragons. Gli ospiti potranno assistere alla proiezione del primo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti.

La seconda stagione

La seconda stagione di House of the Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade ambientato circa 200 anni prima degli eventi della serie madre, arriverà dal 17 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (per la prima volta da subito in italiano).

All’ingresso del Castello, domenica verrà chiesto a tutti i fan di schierarsi per una delle due fazioni di Casa Targaryen: quella dei Verdi, a supporto di Re Aegon II, o quella dei Neri, guidata dalla Regina Rhaenyra. Una volta dichiarata la propria appartenenza, tutti riceveranno un passaporto che rappresenterà il lasciapassare per Westeros, per la proiezione e per tutte le attrazioni della serata.

Prima del prima della proiezione sarà possibile partecipare a numerose attività a tema.