Proiezione terra a perdere. La Sardegna in guerra

Mare cristallino, spiagge candide, archeologia nuragica e buona cucina, ma la Sardegna non è solo questo: assai meno note sono le basi militari, con il loro carico di guerra e morte, che ogni anno ospitano esercitazioni di guerra internazionali in preparazione di nuovi conflitti e funzionano da laboratorio per nuove armi.

Il documentario Terra a Perdere, autofinanziato e girato in modo indipendente dai giornalisti Fabio Palli, Simona Tarzia e Chiara Pracchi, tratta aspetti poco conosciuti di questa realtà sarda per alcuni aspetti controversa. Frutto di una ben documentata ricerca e scevro da retorica ideologica, fornisce informazioni che possono favorire una più chiara e consapevole idea del problema a chi immagina per la Sardegna uno sviluppo diverso.