"Promenade - la musica dipinta", un weekend tra arte e musica

La mostra:



"Promenade - La musica dipinta", un evento espositivo organizzato dall'Associazione ArteMETA, patrocinato dal Comune di Locate di Triulzi e dall'Accademia di Belle Arti di Brera, sarà visitabile a Locate di Triulzi da Sabato 25 a Domenica 27 marzo, presso le sale di Palazzo Trivulzio.



La mostra propone una passeggiata tra le opere pittoriche realizzate da Angelo Antonio Falmi (Docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera) e Mario Cerrone (assistente del corso di pittura), in un allestimento di Beppe Pagani.



Il programma:



La rassegna di eventi si aprirà Venerdì 25 marzo alle 18.45 con un VERNISSAGE in apertura della mostra, con performance musicale dal vivo del Multiverso Duo in collaborazione con l'associazione Trivultiu's Academy, e un aperitivo tra le sale del Palazzo.



La mostra rimarrà aperta i giorni Sabato 26 marzo, dalle ore 15.30 alle 18.30 e Domenica 27 marzo, nelle ore 10.30-12.30 e 15.30-18.30.

L'apertura della mostra sarà accompagnata da una performance di studenti dell'Accademia che esprimeranno la loro vicinanza alla causa della guerra in Ucraina, con dei momenti di LIVE PAINTING "Pittura per la pace"



Per finire, Domenica 27 marzo alle ore 16.30 e 17.30, due concerti per pianoforte a quattro mani con Nordilia Formenti e Teodora Matei, che si esibiranno dal vivo con quindici brani, dieci ispirati ai quadri esposti e cinque Promenade, che accompagneranno il movimento dei visitatori da una tela all'altra in un dialogo con i quadri di Falmi e Cerrone.



La Musica Dipinta vuole essere un’esperienza in cui diversi linguaggi dialogano creando una sinergia tra i colori, la sonorità, l’armonia delle note e la creatività di coloro che vorranno avvicinarsi a questa forma d’arte.



È gradita la prenotazione per i concerti di Domenica 27, in quanto gli ingressi saranno scaglionati. Per prenotazioni e informazioni: info@artemeta.it