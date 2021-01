Pronti, partenza… parto!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Online, il 6 febbraio 2021 dalle 17 alle 19; L’Oasi delle Madri - progetto multidisciplinare dedicato alle diverse istanze della maternità - offre uno spazio interamente gratuito per mettere a disposizione informazioni e spunti di carattere pratico e burocratico a madri e coppie che si preparano al parto. Un’occasione sempre utile durante la gravidanza, ma che mira anche a fare chiarezza nel flusso di informazioni spesso contrastanti a cui i genitori ai tempi del Covid sono sottoposti. L’incontro si terrà online il 6 febbraio dalle 17 alle 19, su una nota piattaforma di meeting a cui è semplicissimo accedere. Per ricevere il link tramite il quale collegarsi basta scrivere una mail a info@oasidellemadri.it specificando la settimana di gestazione e la Regione in cui si vive. https://www.oasidellemadri.it/eventi/aspetti-pratici-e-burocratici-del-parto Nel prepararsi alla nascita non serve sentirsi dire da altri cosa sia meglio fare, ma piuttosto ricevere orientamento verso le informazioni di cui si ha bisogno e sulla base delle quali compiere – un passo alla volta – scelte che si sentono il più possibile risonanti con i propri valori e desideri. Sempre a partire dall’andamento stesso della gravidanza e, certo, potendo contare sull’assistenza di figure di fiducia, competenti in materia. I contenuti di questo incontro sono curati con grande passione e dedizione da una equipe multidisciplinare di figure professionali – sanitarie e non – che qui lavorano fianco a fianco a disposizione di tutte le famiglie. Si rivolge a madri e coppie in attesa ed è organizzato di sabato pomeriggio col preciso desiderio che sia il più possibile fruibile da entrambi i genitori. Prepararsi alla nascita è un viaggio di mesi, in sé, nella coppia e verso l’incontro con la propria creatura. Ma c’è un momento in particolare carico di emozioni, domande e aspettative, spesso anche di incertezze e timori. Un momento che associamo all’inizio di un nuovo percorso di vita come madre, come genitori: il parto. Con l’avvio del travaglio la donna parte letteralmente per un ulteriore viaggio da cui tornerà con il suo bimbo o la sua bimba fra le braccia. Anche se non compie lo stesso percorso, con lei può esserci il papà, il/la partner o altra figura, fondamentale nell’accompagnare e proteggere quel viaggio avventuroso che è sempre un miracolo e che, sempre, cambia l’esistenza di tutte le persone coinvolte. Davvero ci si può dire completamente prontə a tutto questo? In assoluto probabilmente mai. Di certo, durante la gravidanza è possibile raccogliere con calma tutte le informazioni, le esperienze e le risorse che si ritengono importanti e utili, ovunque potrà avvenire il parto: ospedale, casa maternità o casa propria. Consapevoli che la nascita ha i suoi tempi e la sua saggezza, che non è del tutto pianificabile o controllabile, ma anche che ci si può preparare ad essa sentendosi più serenə, autonomə e sostenutə. Sapendo che tutto questo avrà un impatto anche su quanto verrà dopo e sullo stato di benessere e salute complessivo della donna, di chi viene alla luce, di un'intera famiglia. In sintesi, gli argomenti dell’incontro • La valigia del parto. • Gli strumenti del Percorso Nascita per la madre e la coppia: – la raccolta delle informazioni → dove, quando, con chi… ; – la relazione col punto nascita scelto e il consenso informato; – l’Agenda della Gravidanza (nelle Regioni in cui presente) e l’iter di esami e controlli. • E ai tempi del Covid-19??!! Assieme all’equipe de L’Oasi delle Madri intervengono: • Cecilia Deri, Ostetrica – AOU Maggiore della Carità di Novara • Susanna Marongiu, Ostetrica oltre trentennale, da 11 anni si occupa anche di nascita in casa • Kathy Moulton, Avvocato stabilito e fondatrice di Kalila Community • Nassim Abboud, Avvocato L’Oasi delle Madri L’Oasi delle Madri è un progetto multidisciplinare al servizio delle madri e delle coppie curato da Arianna De Micheli, Valentina Ghilardotti e Marta Mroz in sinergia con altre operatrici e figure sanitarie sensibili e preparate. Un’Oasi in cui riparare, dove sentirsi parte di una comunità. Dove sentirsi sempre accolte e ascoltate. Dove condividere la propria esperienza e scoprire spunti utili per sé, i propri figli, tutta la famiglia. Per vivere il concepimento, la gestazione e la nascita con serenità e fiducia nelle proprie capacità. Il corpo, le emozioni, la fisiologia, l’esperienza pratica, le relazioni, la creatività… Tante le istanze del diventare genitori. Infinite le formule, le storie, le possibilità. Dare alla luce è un’esperienza piena di potenza e bellezza. Possiamo viverla pienamente, facendo nuove scoperte e incontri nutrienti. https://www.oasidellemadri.it/ https://www.facebook.com/oasidellemadri https://www.instagram.com/oasidellemadri/ info@oasidellemadri.it