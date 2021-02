Pronto soccorso psicologico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

All’interno di questo progetto, lavorano e si mettono a disposizione dei milanesi oltre cinquanta tra psicologi e psicoterapeuti affiancati, laddove necessario, da altre figure professionali quali, nutrizionisti, specialisti dell’allattamento, logopedisti e pediatri. Un servizio che si rivolge a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche, cui si ha accesso attraverso un primo colloquio gratuito e che offre terapie a costi sostenibili, sportelli di ascolto a distanza o in presenza, assistenza psicologica domiciliare. Nello specifico: - Gianburrasca Onlus (02 56808029 - info@gianburrasca.org) si rivolge ai più piccoli e i bambini fino ai 13 anni e i loro genitori; - Telemaco di Jonas Milano (02 55230804 – telemacomilano@jonasitalia.it) si occupa di adolescenti fino ai 19 anni e dei loro genitori; - Jonas Onlus Milano (02 55230804 – milano@jonasitalia.it) si rivolge agli adulti. Per chi fosse interessato a seguire le attività del progetto, segnaliamo il primo webinar gratuito “Sopravvivere alla pandemia fra le mura domestiche”, condotto dal Dott. Uberto Zuccardi Merli, è previsto per venerdì 12 febbraio dalle ore 20.30.