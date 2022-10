Esondazioni, terremoti e incendi: la Protezione Civile insegna come comportarsi

Sabato 15, e domenica 16 ottobre dalle 9 alle 19 si tengono anche a Milano, in via Gaetano de Castilla, ai piedi del Bosco Verticale, le giornate nazionali sulle buone pratiche di Protezione civile “Io non rischio”, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi legati a emergenze come esondazioni, terremoti, incendi e altro. L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Marco Granelli sarà presente alla manifestazione sabato alle 11.30, insieme ai volontari, alle volontarie, agli operatori e alle operatrici della Protezione civile del Comune di Milano.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con l'Associazione nazionale pubbliche assistenze, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, il Centro internazionale in monitoraggio ambientale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La piazza di Milano è realizzata in collaborazione a Lares Lombardia, A.Ge.Pro Italia, Collegio Geometri Milano, Ana – sezione Milano, Cvpc – Corpo volontari protezione civile, Croce Rosa Celeste e Rho Soccorso. Sul sito www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook e Instagram Io non rischio Milano) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appunta