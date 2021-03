Pulizie primaverili nel parco Oreste Del Buono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Complice una giornata soleggiata e calda sono iniziati nei quartieri di Milano le prime pulizie primaverili. Oggi infatti volontari del Comitato Abruzzi insieme al Comitato delle Regioni Amici del Parchetto Oreste del Buono ed esponenti del Municipio 4, si sono rimboccati le mani e con vernici, gel, spruzzini e hanno ripulito dalle scritte vandaliche i muri dell'area cani, le panchine, le targhe toponomastiche e vari manufatti del Parco Oreste del Buono. "C'è sempre più voglia di partecipare nei cittadini e sicuramente queste giornate di pulizie sono perfette per fare concretamente qualcosa insieme per la nostra città e soprattutto per i nostri quartieri. Il Coordinamento Comitati Milanesi mette a disposizione attrezzature e competenze per promuovere insieme ai comitati di quartiere tali iniziative. Quartiere Chiama-Quartiere Risponde è il nostro slogan". Il 13 marzo saremo a Quarto Oggiaro a pulire due case popolari MM" Dichiara Fabiola Minoletti vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi

