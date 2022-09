"Punti" di Lucrezia di Canio

Il 20 settembre 2022 dalle ore 18:30 si terrà l’evento inaugurale della mostra “Punti” dell’artista Lucrezia Di Canio, curata da Carola Antonioli e Giorgia Massari di Asola Group, in collaborazione con Fabbrica di Lampadine, parte degli eventi collaterali del Fringe Festival. Il progetto ambisce a creare una connessione tra il mondo dell’arte e quello dell’impresa. Il tema “punti” (di vista) sarà il file rouge che collegherà le opere dell’artista con il discorso a sostegno aziendale promosso da Giampaolo Rossi, fondatore dello spazio ospitante, a dimostrazione che la forza comunicativa dell’arte può essere applicata in tutti i campi e che il binomio arte-impresa è necessario per il progresso.