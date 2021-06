CDI Bicocca: apre un nuovo punto prelievi in città

Si amplia l’offerta dei servizi del Centro Diagnostico Italiano a Milano con l’apertura del punto prelievi CDI Bicocca di via Temolo 3. A partire da lunedì 21 giugno il nuovo punto prelievi, accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, offre la possibilità di sottoporsi a numerosi esami di diagnostica di laboratorio.

Il punto prelievi CDI Bicocca apre al pubblico dedicando un’iniziativa gratuita a tutti.

Dal 23 al 25 giugno, previa prenotazione, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG RBD (anticorpi neutralizzanti post infezione/vaccinazione per valutazione protezione immunitaria) e IgM COVID.

È necessario prenotarsi online alla voce ‘PRELIEVO SIEROLOGICO COVID19’ selezionando PRIVATO – NESSUNA CONVENZIONE, solo ed esclusivamente presso la sede CDI BICOCCA.

Renato Carli, direttore generale del Centro Diagnostico Italiano commenta: “Con l’apertura di CDI Bicocca la presenza dei presidi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del Centro Diagnostico Italiano sul territorio lombardo si fa ancora più capillare, raggiungendo il traguardo delle 30 sedi. CDI Bicocca porta la prevenzione in una zona nuova della città, quella del quartiere universitario Bicocca, frequentato quotidianamente da giovani studenti e punto di riferimento della salute non solo per la città, ma anche per tutti coloro che entrano quotidianamente in Milano per motivi di lavoro o per studio”.

Tra gli esami di diagnostica di laboratorio, il punto prelievi CDI Bicocca offre la possibilità di eseguire test allergologici, di citogenetica e citologia, di ematologia e ematochimica, test istologici, tossicologici e test genetici, eseguiti con la consulenza degli esperti del Centro.

A partire da settembre 2021, inoltre, gli spazi di CDI Bicocca si amplieranno ulteriormente, ospitando nei 2.000mq complessivi un grande poliambulatorio dove sarà possibile effettuare visite ed esami specialistici in numerose aree. Tra queste diagnostica per immagini (con risonanza magnetica), allergologia, cardiologia, dermatologia, dietologia, gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia, ginecologia, medicina estetica, nefrologia, neurologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia, senologia, urologia. All’interno della sede ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla chirurgia.

CDI Bicocca vi aspetta a poche centinaia di metri dalla fermata M5 Bicocca (linea lilla).

