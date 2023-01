Tutti i musei gratis oggi domenica 8 gennaio a Milano

Domenica 8 gennaio a Milano sarà possibile trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura anche a costo zero. Benché non sia la prima domenica del mese, in città torna 'domenica al museo', l'iniziativa che consente di visitare gratis tutte le mostre comunali. "L’appuntamento è stato posticipato di una settimana per poter essere fruibile da un pubblico più ampio", hanno spiegato da palazzo Marino attraverso una nota.

Saranno visitabili gratuitamente tutti gli spazi espositivi gratuiti del comune di Milano. Dunque: Museo del Novecento, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Galleria d'Arte moderna (Gam), Palazzo Morando - Costume moda immagine, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, Casa museo Boschi Di Stefano, Museo nazionale di Storia naturale e Acquario civico.

Sarà possibile inoltre visitare senza pagare il biglietto anche il Museo d'arte della Fondazione Luigi Rovati, le Gallerie d'Italia e Armani Silos, spazi non comunali ma che aderiscono all'iniziativa.