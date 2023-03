Quando il calcio parla di inclusione: a milano la prima “Coppa sport per tuttз"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Open Milano ASD, con la collaborazione del Comitato di Milano di UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e il patrocinio del Municipio 9 del Comune di Milano, lancia la “Coppa Sport Per Tuttз”. Un quadrangolare di calcio fra tre squadre femminili e la prima squadra di Milano di altetз transgender che si terrà sabato 25 marzo dalle 10.00 presso il Centro Sportivo Comasina – Sport Promotion di Via Salemi 19 a Milano. La Coppa è parte di un progetto più ampio chiamato “Te lo do io il Qatar” dove il calcio sarà uno strumento per la promozione dello sport come mezzo per il miglioramento del benessere psicofisico di tuttз e come strumento di inclusione sociale. In particolare, il progetto è pensato da Open Milano per (re)includere nel mondo dello sport le persone discriminate per il proprio genere (transgender, non-binary, genderfluid e tutte le persone che non si riconoscono nel sistema binario di assegnazione del genere alla nascita) e per il proprio orientamento sessuale. Per la “Coppa Sport Per Tuttз” in campo vedremo la squadra femminile di calcio del Municipio 9 di Milano, il team di Ladysoccer, associazione sportiva che promuove e sviluppa il movimento del calcio femminile, la squadra di YouSport, associazione che lavora per “l’inclusione di chiunque sia fuori dal cerchio” con particolare attenzione al tema della migrazione e una rappresentanza dell’ ACET - Associazione per la cultura e l'etica transgenere, attiva sul territorio Lombardo. Alle 12:00 della stessa giornata si terrà un torneo a 20 squadre di calcio a 5 nella formula “open” (senza limiti di genere ed età) con quattro gironi all’italiana e una fase finale ad eliminazione diretta. Nello spazio del Centro Sportivo Comasina sarà inoltre presente il Milano Check Point con un punto dedicato all’informazione e la prevenzione delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili), dove sarà possibile eseguire i test rapidi per HIV e sifilide, con la presenza di consulenti e figure mediche di supporto. Sarà, inoltre, presente il CIG – Arcigay Milano con un info-point rivolto alle persone LGBTQIA+ e alle loro esigenze.