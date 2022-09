Quattrozampeinfiera a Milano spegne le sue prime 10 candeline!

Sabato, 1 e domenica 2 ottobre, il Parco Esposizioni Novegro, per celebrare il decimo anniversario della “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia, ha in serbo uno speciale weekend all'insegna delle attività e degli sport cinofili. Dieci anni di passione, di crescita e di amore per i nostri amici animali.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane e condividere i loro momenti di divertimento.

Le attività proposte

Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte: dalla Dog Human Fitness al cani-cross, dall’attivazione mentale alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class, dalla pet therapy al treibball, insomma tante attività per tutti i gusti!

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle “marche più in” del momento.

Uno spazio dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’.

Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

La fiera

Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto!

Informazioni utili

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@quattrozampeinfiera.it telefonare al numero 0362.1636218 o visitare il sito quattrozampeinfiera.it.

Le iniziative per il pubblico

Di seguito le iniziative per il pubblico:

- QUATTRO ZAMPE - la Rivista

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina nel mese di gennaio 2023.

- #UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram della Fiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Like” verrà premiato sabato 1 e domenica 2 ottobre sul RedCarpet di Milano!

- FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio potete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

Le attività per i bambini

Di seguito, invece, le attività per i bambini:

- EMANUELE E CHICO

Direttamente da Italia’s Got Talent Chico e il suo “umano”, Emanuele, raccontano la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto unico con il proprio cane. Chico è un bambino “travestito da cane”: gioca con noi a nascondino, un due tre stella, ruba bandiera. Emanuele ci insegna attraverso Chico, l’importanza di socializzare, di stare in mezzo agli altri. Il percorso di crescita che Emanuele e Chico hanno costruito è unico: superare la timidezza, imparare a domare le proprie emozioni e avere rispetto degli altri, persone e animali.

- IL MONDO DI TITO’

ll Mondo di Titò è un progetto dedicato ai bambini della Scuola Primaria per aiutarli riconoscere il proprio talento e alimentarlo attraverso la creatività. I protagonisti principali sono Titò e Django, una bambina moderna, gentile, propositiva, dalla forte personalità e il suo fedelissimo e inseparabile amico pelosone a quattrozampe.

L’idea nasce dal desiderio di Cettina Marziano e della squadra di numerosi professionisti e partner che la sostengono e condividono l’obiettivo di dare un contributo alla formazione degli adulti felici di domani. Oggi è diventata una collana di libri e fumetti per ragazzi che porta in tutte le scuole italiane messaggi di rispetto, inclusione, accoglienza e voglia di essere protagonisti della costruzione di un futuro migliore.

Titò e la sua Band conducono i ragazzi, in modo ludico-educativo, in diversi viaggi stimolandoli a tirar fuori il meglio di sé, focalizzandosi sullo sviluppo dell’autostima e della consapevolezza di poter fare la propria parte per costruire il futuro. Nessuno è troppo piccolo per dare il proprio contributo e nessuno è troppo grande per esserne esonerato. Come dice Nonna Imma… “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

In occasione della Fiera per le insegnanti che ne faranno richiesta, la presentazione sarà gratuita e riceveranno il libro “è bello avere un cane e un camper” in regalo da leggere in classe. Un viaggio ricco di spunti per conoscere, apprezzare e imparare a rispettare gli animali, la natura e l’ambiente… e tanto divertimento!

- BAMBILITY CITY - CAMMINARE INSIEME VERSO LA CITTA’ DEL DOMANI - Team Bambility

Un progetto a misura di cane e bambino. Viviamo sempre di più in contesti urbani, che richiedono maggiore attenzione, consapevolezza ed anche sensibilità verso ciò che ci circonda.

BambilityCity nasce dall’idea di accompagnare e supportare il bambino nel percorso di crescita all’interno del suo contesto di vita. I bambini si ritroveranno immersi in una città costruita apposta per loro, con luoghi dedicati ognuno ad un’attività diversa, in cui entrare e farsi coinvolgere insieme al cane. Un centro sportivo dove divertirsi con del sano e corretto movimento, con giochi e percorsi; una panchina dove concedersi un momento di pausa e riflessione; un’area relax dove imparare l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri; una biblioteca dove condividere momenti di lettura e di scrittura creativa. Ogni tappa sarà mirata a uno sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie del bambino attraverso la relazione con il cane.

Camminando per strada impareranno a rispettare le regole e porre attenzione alle indicazioni presenti e rendersi conto di ciò che li circonda, di chi passeggia con loro, di come condividere gli spazi e rispettare i tempi, di come mantenere l’ambiente pulito. Nel percorso i bambini saranno accompagnati e supportati dal cane, che saprà trasmettere loro emozioni positive e sincere.

Lasceranno BambilityCity con un valore nuovo del vivere insieme, dove reciprocità e rispetto dell’altro faranno da fondamenta nel loro percorso di crescita.

Le attività per i cani

- LE DOG ACTIVITIES - SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Attivazione Mentale, Dog Agility, CaniCross, Dog Scooter, Bike Joring, Dog Duathlon, Pet Therapy, Disc Dog, Splash Dog, Puppy Class, treibball e tante altre!

- L’ARTE DEL MASSAGGIO – CANOVA DOG

Nello stand di Canova Dog, dopo un’attenta anamnesi, molteplici sono i trattamenti eseguiti ai cani: dal linfodrenaggio alle tecniche rilassanti, dal massaggio cranio sacrale allo stretching, etc.

- L’ANGOLO DELLA BELLEZZA

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana. Sarà inoltre possibile assistere a corsi dimostrativi di toelettatura sportiva tenuti da famosi esperti.

- CAT AGILITY by ERBAPIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti dei visitatori che potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli e testare un percorso sensoriale per poi rilassarsi un’area allestita ad hoc per loro. L’Associazione MondogattoLodi si preoccuperà di intrattenere i gatti dei visitatori all’interno di questa area protetta e ben isolata dalla presenza di cagnolini.

- OSTEOPATIA Attività divulgativa sull’osteopatia: come ricercare la salute attraverso l’approccio manuale.

Dimostrazione pratica di una seduta osteopatica: Anamnesi, valutazione e trattamento.

- DOG HUMAN FITNESS Nata nel 2019, Dog Human Fitness è una disciplina sportiva riconosciuta dalla FISC che vuole incoraggiare e promuovere ad uno stile di vita attivo e sano, grazie ad un allenamento che abbraccia il binomio, lo rende pariteticamente protagonista e sportivamente attivo. Dog Human Fitness è una disciplina sportiva e cinofila che può essere svolta a qualsiasi età.

Sono sufficienti scarpe da running, una tuta comoda, un guinzaglio a pettorina.

Intensità, tipologia di allenamento ed esercizi da svolgere insieme al proprio compagno, vengono costruiti sulla base del proprio stato di allenamento e salute.

Le competizioni e i giochi

- AREA SPORT by TRAINER

Sul tappeto verde, si susseguiranno una serie di esibizioni di varie attività sportive a cura di educatori cinofili. Gli spettatori potranno provare le attività con i loro cani ad eseguire gli esercizi di varia natura accompagnati dagli esperti.

- RICERCA PERSONE DISPERSE by TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgeranno simulazioni di ricerca persone indoor organizzata da CSEN Soccorso e Trainer. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si svolgeranno le simulazioni volte a raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

- QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Anche quest’anno, torna la richiestissima doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina destinata a cani di razza “con o senza pedigree”. Quest’anno premieremo inoltre il “best dei best” in cui il vincitore di sabato sfiderà il vincitore di domenica per eleggere il super campione!

- DOGGY SHOW by Monge

La sfilata che da 10 anni coinvolge tutti i visitatori e che regala un momento di celebrità col proprio cane torna in fiera. Sulla passerella tutti diventano veri protagonisti in compagnia del proprio cane fantasia.

Per chi cerca un cane o un gatto

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

- FELIS WORLD by Monge

Nell’area Felis World by Monge, saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno le razze di Elf, Sphynx, Canadian, Siberiano, Norvegese, Devon Rex, Lykoi, American Curl Longhair, British shortair, Certosino, Ragdoll, DonSphynx, British Shorthair, Bengal e il Munchkin, Savannah, Toyger poco conosciuti in Italia.

- DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno numerose razze tra le quali: Akitainu, Shiba, Shikoku, Alano Australian Cattledog, Australian Sheperd, Barbone GM, Bassotto, Bloodhound, Bull Terrier, Bulldog Inglese, Welsh Corgi Pembroke, Cane da Montagna dei Pirenei, Chihuahua a pelo lungo e corto, English Springer Spaniel, French Bouledogue, Golden Retriever, Jack Russell Terrier, Labrador, Lhasa Apso, Maltese, Mastino Napoletano, Pastore Scozzese a pelo lungo, Pastore Svizzero Bianco, Pastore Tedesco, Pharaoh hound, ZwergShnauzer Bianco e Nero, Siberian husky, Boston terrier e il Curly Coated Retriever poco conosciuto in Italia.

Le Associazioni a supporto delle adozioni consapevoli

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, dando una seconda chance ad animali meno fortunati, sono diverse le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

Quattrozampeinferie

La manifestazione, da sempre contro l’abbandono, coinvolge “strutture ricettive e compagnie di trasporto pet friendly” per agevolare l’organizzazione delle proprie vacanze a chi convive con cane o gatto.

Fashion & Luxury

- PET A’ PORTER QUATTROZAMPEINFIERA

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter Quattrozampeinfiera, una vera e propria passerella darà grande visibilità alle “marche più in” del momento che sfileranno in continua nei 2 giorni di manifestazione