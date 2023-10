Questa non è una presentazione: primo incontro con Paolo Cognetti.

Nasce "Questa non è una presentazione", un ciclo di incontri che si pone come obiettivo quello di riportare al centro del dibattito il libro, senza retorica, lusinghe reciproche e narcisismo. Per farlo abbiamo deciso di invitare alcuni autori e autrici a parlare delle proprie opere preferite, di come hanno contribuito a formarli. Una serata tra chiacchiere e libri, svincolata da ogni ottica commerciale.



Il primo appuntamento è segnato per giovedì 5 ottobre alle 19 e il primo ospite sarà Paolo Congetti ( Premio Strega 2017 con il romanzo Le otto montagne.)