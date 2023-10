QUESTIONARIO PER ANIME BUONE”

prima nazionale

secondo appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024

drammaturgia e regia | Gaia Magni

con Elena Ferri ed Elisa Pastore

musiche | Gabriele Berioli

produzione | progetto realizzato con il sostegno di Officine della Cultura



Il 16 novembre 2023 debutterà in prima nazionale allo Spazio Teatro 89 la nuova produzione della compagnia Ferri/Magni/Pastore “Questionario per Anime Buone” nell’ambito di NESSUN CONFINE, stagione curata e organizzata da Compagnia Carnevale con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7.

La nuova drammaturgia, scritta e diretta da Gaia Magni, dà vita a uno spettacolo sul senso della morte, sul senso della vita: in un luogo senza tempo Anni e Mor - le due protagoniste interpretate da Elena Ferri ed Elisa Pastore - si incontrano, si scontrano, si confrontano sul tema della felicità. Un questionario per misurare il livello di gioia raggiunto nella vita. Hai vissuto una vita felice? Che forma ha la felicità? Dove si trova? Non è che forse, la stiamo cercando nel luogo sbagliato?



“Viviamo nella società della felicità agognata. La terapia dell’auto-aiuto, i percorsi di crescita personale, gli esempi di persone di successo ci ricordano che DOBBIAMO essere felici: la vita è una, non sprechiamola nell’infelicità. Nasce così una sorta di ansia da prestazione: ho fatto la scelta giusta? Sto perdendo tempo? Potrei avere di meglio? Perché non mi sento felice? Sono io il problema? Gli altri come fanno? Perché ho sempre qualcosa che mi tormenta? Uno spettacolo che pone molte domande e - vi avviso – dà poche risposte.” Gaia Magni



> La compagnia Ferri/Magni/Pastore si forma nel 2022 dall’incontro tra Elena Ferri, Gaia Magni ed Elisa Pastore che condividono il percorso di studi presso Accademia Teatrale Veneta. Sono guidate dall’attrice-drammaturga Gaia Magni nella creazione di Questionario per Anime Buone, il loro primo spettacolo condiviso.