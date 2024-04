Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dall'11 aprile fino al 7 giugno, la mostra 15 x 10 quindici artisti - dieci anni di galleria riunisce le opere degli artisti promossi e sostenuti da Dellupi Arte, ospitando Maestri dell'arte moderna e artisti contemporanei che più hanno caratterizzato il percorso della galleria. L’esposizione, che inaugura la nuova sede della galleria, presenta una selezione di tele di importanti artisti internazionali della seconda metà del XX secolo, tra gli altri Hans Hartung, Georges Mathieu, Pinot Gallizio, il gruppo CoBrA, oltre a opere recenti di Yanyan Huang e Katrin Fridriks. Fondata nel 2014 e specializzata prevalentemente in arte astratta e informale italiana e internazionale, Dellupi Arte apre le porte della nuova location rivivendo attraverso il lavoro di 15 artisti il percorso decennale della galleria, che partendo dai più significativi artisti del dopoguerra arriva fino ai nostri giorni. Concepita come omaggio alle esperienze pittoriche maturate negli anni Cinquanta e Sessanta proiettate per lo più verso un approccio segnico e gestuale, la mostra rivela corrispondenze e affinità visive tra artisti di nazionalità e generazione diversi, che hanno saputo trasformare con inediti risultati espressivi il linguaggio pittorico del Novecento.