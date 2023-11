r|w refractions: colore, riflessi e rifrazione per celebrare il vino

Colore, riflessi e rifrazione sono i primi elementi che possono farci apprezzare un piatto o un vino.



Cosa ci comunica il colore di un vino?



r|w Refractions è una due giorni di degustazioni uniche, che si terranno il prossimo 16 e 17 Novembre presso la magica cornice di Al Cortile - location magica all’interno di un’antica corte milanese. Durante le serate, gli ospiti saranno invitati ad esplorare una selezione di vini dell’Alta Campania, illuminati dalla luce delle lampade di Sine Lighting, e ad assaporare le cromie della cucina ricercata di Al Cortile. Oltre al vino e al cibo ci saranno persone - invitate a raccontare il loro pensiero sul tema - e installazioni che racconteranno del colore, dei riflessi, e della rifrazione come strumenti di analisi visiva del vino ed elementi per vestire il gusto tramite il packaging.



PROGRAMMA



Aperitivo (18:00 - 20:00)



Un momento per assaporare l’abbinamento cromatico tra una selezione di Finger Food selezionati dalla cucina di Al Cortile e due vini dell’Alta Campania:



FINGER FOOD:



- Gamberi, miele e limone, pane agro, erbe aromatiche, sesamo all’umeboshi

- Finferli, pioppini, cardoncelli, patate, uovo fondente, rafano

- Cuore di lattuga alla brace, Parmigiano Reggiano, acciughe, capperi, pane

+ Dessert



VINI:

- Prima Gioia - Masseria Piccirillo | Spumante Metodo, Classico di Pallagrello Bianco IGT;

A scelta:

- Argilla Madre - Laboris Catrame | Vino Rosso, Casavacchia IGT - 2022

- Fiore Clastico - Laboris Catrame | Vino Bianco,Pallagrello Bianco IGT - 2022

_____________________________________________________________________________________________



Cena Degustazione (20:30/21:00 - 23:00)



Un piatto, un calice e una lampada per iniziare. Una cena dalla trama differente che verrà districata dalla luce mettendo in evidenza i colori dei vini e dei piatti in degustazione. I sommelier di TiBevo sapranno guidare gli ospiti in modo che possano fare l’esperienza in autonomia e consapevolezza.

In degustazione quattro portate del nuovo menù autunnale di Al Cortile abbinati cromaticamente a quattro vini:



PORTATE:



- Zucca, miso, consommè di bucce e semi, blu di capra

- Plin, ossobuco, fondo bruno, fonduta allo zafferano, gremolada

- Petto d’anatra, patata dolce, indivia, more

+ Dessert



VINI:

- Fiore Clastico - Laboris Catrame | Pallagrello Bianco IGT - 2022

- Caiatì - Cantine Alois | Vino Bianco, Pallagrello Bianco IGT - 2019

- Pallagrello Nero IGT - Masseria Piccirillo | Vino Rosso - 2020

- Trifolium - Cantine Alois | Vino Rosso, Casavecchia DOC - 2018

_______________________________________________________________________________________________



OSPITI



L’aperitivo sarà accompagnato dagli ospiti:



Matteo Galliano - Colori del gusto

Sommelier, formatore professionale in ambito enogastronomico e in marketing relazionale;

16 - 17/11 | 18:30 - 19:00



Antonio Pagano - Vestire il Gusto

Cofounder e Brad Strategist di Caffè Carnera, Cofounder e Editor di Makaroni Fanzine;

16/11 | 19:30 - 20:00



Giovanni Piccirillo - Sfumature dell’Alta Campania

Cofounder e consulente enologo di PicciRillo Winemakers;

17/11 | 19:30 - 20:00



_______________________________________________________________________________________________



INSTALLAZIONI



- LABEL MATTERS

Non è facile scegliere una bottiglia di vino. Come per un libro, conta molto la copertina, perciò, come si fa a tradurre in etichetta il contenuto di una bottiglia?

L’istallazione powered by Sovemec e Laboris Catrame racconta della genesi di un’etichetta di vino. La scelta tattile della grana della carta, le sue cromie e tonalità. Le lavorazioni tipografiche e le prove di stampa per la resa cromatica delle grafiche. Laboris Catrame mette in scena un racconto metaprogettuale delle proprie etichette di vino.



- WINE GLARE

La luce è un elemento fondamentale per l’analisi visiva del vino. L’installazione powered by Sine Lighting sarà palcoscenico per la penetrabilità del vino alla luce e le sue infinite sfumature di colore, riflessi, riverberi e rifrazioni.



- GLASS REFRACTIONS

Non tutti sanno che il colore del vetro è fondamentale peri un buon vino, come lo è anche il suo spessore. L’installazione, powered by Vetro Balsamo, sarà la cornice dell’evoluzione dei vini in bottiglia nel corso del tempo.

_______________________________________________________________________________________________



INFO



https://www.figma.com/proto/f1xUxPO1YMLnJQwq6dTB9x/r%2Fw-Refractions?page-id=0%3A1&node-id=1-2&starting-point-node-id=1%3A2&t=JGQAIWaxTgQrKb30-1





https://alcortile.superbexperience.com/reserve/experience