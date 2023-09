Radio Number One porta Vecchioni e Noemi in Piazza Vecchia a Bergamo

Sarà la splendida Piazza Vecchia in città alta a Bergamo ad accogliere Noemi e Roberto Vecchioni in occasione dell'inaugurazione del Landscape Festival attesa manifestazione ed evento di punta dell’area tematica “Città Natura” di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Davanti al Palazzo della Ragione i due big della canzone italiana in compagnia degli speaker di Radio Number One per un'ora alterneranno ricordi, curiosità, riflessioni sull'attualità ad alcune canzoni del loro ricco repertorio. Musica e Parole, format ideato da FMedia, agenzia partner dell'emittente, presenterà un volto inedito e profondo dei due artisti. Giovedì 7 settembre alle 21 sul palco ci sarà la bravissima Noemi con la sua voce graffiante, la sua innata empatia e alcuni dei suoi grandi successi come Sono solo Parole o Glicine. Il giorno seguente, venerdì 8 sempre alle 21, sarà Roberto Vecchioni ad incantare il pubblico con i suoi racconti mai banali e alcune delle sue canzoni che hanno accompagnato la vita degli italiani negli ultimi 50 anni.

Il pubblico potrà accedere agli eventi gratuitamente fino ad esaurimento posti. Magico e irripetibile il contesto: le parole e le canzoni dei due artisti infatti verranno ascoltate in una Piazza Vecchia, resa se possibile ancora più affascinante dall'allestimento dell’architetto Martin Rein-Cano dello studio Topotek 1 di Berlino, scelto quest'anno da Arketipos l’Associazione che con il Comune di Bergamo è ideatrice e organizzatrice del Landscape Festival da tredici edizioni. “Grazie a questa partnership con il Landscape Festival e al sostegno del sindaco di Bergamo Giorgio Gori – spiega Angelo De Robertis direttore dell'emittente – Radio Number One regalerà a tutti coloro che saranno in Piazza Vecchia il 7 e l'8 settembre due serate memorabili. Con i nostri studi principali in questa città e con tante iniziative che ci hanno visto al fianco dei principali musei di Bergamo e Brescia stiamo vivendo questo 2023 con tanto entusiasmo promuovendone i contenuti in tutto il Nord Italia. Siamo convinti da sempre che la canzone, anche quella pop, faccia parte a pieno titolo della proposta culturale del nostro paese e Noemi e Vecchioni lo confermeranno in questi due grandi eventi.

Voglio anche ringraziare il nostro editore Sergio Gervasoni che ha appoggiato da subito questa iniziativa che di fatto apre anche la nuova stagione dei programmi di Radio Number One”. Le registrazioni dei due incontri verranno poi riproposte integralmente in radio martedì 10 settembre e mercoledì 11 alle 21. Con alcuni giochi in diretta Radio Number One darà poi la possibilità a tutti i propri ascoltatori (1.500.000 la settimana con punte di 300.000 nel giorno medio) di assicurarsi dei posti esclusivi davanti al palco.

L'invito per tutti coloro che vorranno essere presenti all'evento è di raggiungere Piazza Vecchia con largo anticipo. I social dell'emittente accompagneranno l'evento con anticipazioni, curiosità e interviste ai protagonisti. Su www.radionumberone.it sarà attiva una sezione speciale con presentazione dell'evento e istruzioni per raggiungere città alta.