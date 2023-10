“Raffaella! Omaggio alla Carrà”

Un progetto completamente inedito, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini. Un omaggio doveroso. Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi di una icona Pop come Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un riferimento per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia.

Sul palco con i protagonisti di questo spettacolo tra musica e parole, una band di 5 elementi suonerà rigorosamente dal vivo e 6 performer, attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Tutto questo ruoterà intorno alla “nostra“ Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili del musical italiano: Beatrice Baldaccini.

Beatrice vanta numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in Cercasi Cenerentola, la fata Turchina in Pinocchio, Sandy in Grease, Grace Metal Lamb in Fame-Saranno famosi (2019) e Stella in Balliamo sul mondo (2020)



Gallery





La direzione artistica è di Claudia Campolongo attrice e musicista. Ha iniziato la sua carriera al cinema e in teatro al fianco di Paolo Ruffini che è stato suo marito. Diplomata in pianoforte, approda al mondo dello spettacolo in veste di cantante e attrice di musical e varietà. Fondatrice di Voci Sole, band vocale con un vasto repertorio di cover e arrangiamenti originali, dal rock al funk, e resident group del programma tv Stracult. Come compositrice firma le musiche delle pellicole Fuga di Cervelli (2013), e Tutto molto bello (2014) e Up&Down (2018), per la regia di Paolo Ruffini.