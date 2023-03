Il raduno per guardare il treno con i fan del ragazzo di campagna

Uno stuolo di sedie in mezzo a un campo davanti ai binari. Tutto come in "Ragazzo di campagna", film cult di Renato Pozzetto uscito nel 1984. È quello che verrà ricreato a Bosco Grande (Carbonara al Ticino) per la giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile.

L'appuntamento inizierà alle 12 quando i fan del film (diretto da Castellano e Pipolo) pranzeranno in un locale della zona che per l'occasione ha organizzato un menù a tema.