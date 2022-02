Chi ha rapito Primavera?

nonostante tutto sia pronto per il suo arrivo, Primavera non arriva. Nessuno sa dove sia andata a finire. Non lo sa il

Signor Inverno, molto preoccupato perche deve andare in ferie ma non può; non lo sa la Signora Estate che tuttavia

pensa che Primavera sia in ritardo perchè è una creatura bizzarra e volubile;

non lo sa il Signor Autunno, che è molto indaffarato nell'altro emisfero e non può aiutare nelle ricerche.

In verità Primavera non può arrivare perchè un mago sciocco e prepotente l'ha rapita.



Chi potrà liberare Primavera e dare una bella lezione al mago?