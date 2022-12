Rapunzel il Musical al Teatro Nazionale di Milano dal 13 al 29 gennaio 2023

Sta per tornare a Milano "Rapunzel il Musical" nella sua seconda edizione: dopo il debutto romano a dicembre, sbarcherà al Teatro Nazionale il 13 gennaio 2023 (fino al 29 gennaio). Scritto da un gruppo di autori diretti dal regista milanese Maurizio Colombi, e prodotto da Viola Produzioni, "Rapunzel" è una versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm, rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale. Acclamato da più di 150mila spettatori con un tour tra i principali teatri per due stagioni, ad otto anni dal primo debutto, lo show torna dopo la pandemia covid, guardando alle nuove generazioni, che hanno bisogno di tornare a vivere le emozioni di un grande spettacolo dal vivo.

Lorella Cuccarini, nel ruolo della perfida Gothel, è la protagonista assoluta. Silvia Scartozzoni, già a fianco di Cuccarini in "La regina di ghiaccio", è Rapunzel. Renato Crudo, già in "Aladin il musical geniale" e nell'ultima edizione di "Aggiungi un posto a tavola", è Phil, il ladro generoso che si innamorerà di Rapunzel. Le canzoni sono composte da Davide Magnabosco, Alessandro Procacci e Paolo Barillari. La direzione musicale è di Davide Magnabosco.

Il progetto scenografico è di Alessandro Chiti, che rilegge in chiave moderna le ambientazioni della fiaba medievale. L’impianto scenico si compone di oltre 15 quadri in continuo movimento. Gli effetti speciali arricchiscono di stupore l’intero spettacolo lasciando sognare gli spettatori. I costumi sono ideati da Francesca Grossi e realizzati nella sartoria del Teatro Brancaccio di Roma. Le coreografie e i movimenti corali sono firmati da Rita Pivano. Gran parte dei recitati sono accompagnati e ritmati da effetti sonori suonati dal vivo da tastiere e percussioni.

Il cast artistico è formato da 19 attori performer, ballerini, acrobati, cantanti. Maurizio Semeraro è il Re e Polifemo. Rossella Contu è la regina Grethel, madre di Rapunzel. Andrea Spata interpreta il ruolo del capitano delle guardie e di Milord, consigliere del re. Nella rivisitazione della celebre fiaba, Colombi ha previsto l’inserimento di alcuni personaggi inediti e creati per questa versione, tra questi la guardia reale 'Segugio', dalle fattezze canine (Mattia Inverni), che si esprime solo in Grammelot; 'Rosa e Spina' (Martina Lunghi e Matilde Pellegri), i due fiori parlanti con cui Rapunzel può confidarsi quando è rinchiusa nella torre; lo specchio 'Spiegel' che riflette la coscienza di Rapunzel e dà voce ai suoi desideri. Come in tutte le fiabe non possono mancare i briganti, le guardie, i popolani e soprattutto la figura del cantastorie, interpretato da Giacomo Marcheschi.

La trama

Gothel è la principessa di un regno che, a causa di una salute compromessa, comincia a vivere nell'ombra della sorella Gretel che, bella e sana, viene designata regina al suo posto. Sentendosi rifiutata, viene dominata dall'ossessione per la bellezza e si dedica alla stregoneria e allo studio delle erbe officinali: è così che scopre un fiore dallo straordinario potere, capace di donarle nuovo splendore. Gretel, divenuta regina, non riesce ad avere figli e si ammala gravemente. Il Re chiede alla sorella un rimedio che aiuti la moglie a guarire. Gothel prepara così un filtro con il fiore, in cambio di una promessa: il figlio nato sarebbe stato allevato da lei stessa. Nasce una bimba chiamata Rapunzel, dai lunghi capelli biondi che posseggono lo stesso potere magico del fiore, fonte di giovinezza per Gothel.

Rapita e richiusa in una torre da Gothel, la bambina cresce senza alcun contatto con il mondo esterno, fino al compimento del suo diciottesimo compleanno. In quel giorno Phil, un ladro scanzonato, scappato dopo un furto, entra nella torre e aiuta Rapunzel ad uscire e a scoprire la realtà circostante. La fuga diventa il momento di crescita e presa di coscienza di Rapunzel che passa tra mille vicissitudini: battaglie tra guardie e briganti, inseguimenti. Rapunzel scopre la vita e, quando la storia sembra volgere al peggio, l’amore trionfa.

Biglietti, date e orari

Rapunzel il Musical

Teatro Nazionale - Piazza Piemonte, Milano

dal 13 al 29 gennaio 2023

Venerdì 20.45; Sabato 15.30 e 20.45; Domenica 15.30 e 19.30.

Biglietti: Ticketone.

Social (Fb, Ig, Spotify): Rapunzel il Musical