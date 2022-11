Rassegna Don Bosco 2022: 60 attori per 7 spettacoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

G.O.S.T. A.P.S. comunica la partenza della rassegna “Don Bosco” dedicata ai debutti degli spettacoli di fine anno della Scuola di teatro G.O.S.T.. Gli spettacoli si terranno presso l'"Auditorium Don Bosco" in via C. Battisti 14 a Cascina del Sole di Bollate (MI). La rassegna è patrocinata e sostenuta dal comune di Bollate e prevede sette spettacoli. In tutto saliranno sul palco 60 attori: 18 adulti e 42 ragazzi. Una grande kermesse per la nostra associazione che vede nella formazione teatrale uno dei punti cardine della propria missione: la diffusione dell’arte del teatro. Riportiamo di seguito il calendario completo della rassegna: Giovedì 01/12/2022 ore 21:00 Compagnia stabile GOST Madri interrotte regia: Lara Panighetti assistente alla regia: Sara Minotti Martedì 13/12/2022 ore 21:00 Corso Checov (adulti) Scintille regia: Katia Calati assistente alla regia: Ivan Andreello Sabato 17/12/2022 a partire dalle ore 14:30 Corso Ionesco (bambini) Questa è tutta un'altra storia regia: Valeria Chantal Pini Corso Fo (adolescenti) Giulia a pezzi regia: Gianni Coluzzi Corso Mrozek (ragazzi) I signori dell'isola regia: Federica Di Cesare Corso Kelly (adolescenti) Qualunque cosa sia regia: Federica Di Cesare Corso Pirandello (ragazzi) La signora Frola e il signor Ponza, suo genero regia: Silvia Santin assistente alla regia: Nadia Moretti L'ingresso è di 12 euro per gli interi e di 10 euro per i ridotti riservato ai soci GOST e UILT. Il biglietto per gli spettacoli di sabato 17 dicembre dà diritto a vedere tutte e 5 le rappresentazioni del pomeriggio della durata di circa mezz'ora l'una. Per informazioni o per prenotare i biglietti inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 7379870. Tutte le informazioni come sempre sul nostro sito www.teatrogost.it.