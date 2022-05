Le bellissime musiche di Ennio Morricone in una nuova rassegna cinematografica

Dal 17 al 29 maggio presso la Cineteca Milano Mic si terrà Ennio Morricone, Il Maestro, una ricca panoramica sulla carriera di uno dei più grandi musicisti e compositori di sempre, universalmente considerato uno dei massimi autori della musica cinematografica, alla quale ha dato il suo notevole contributo nell’arco di quarant’anni con oltre quattrocento colonne sonore.

Il programma

Oltre a intramontabili capolavori come - fra gli altri - Il grande silenzio, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La Cina è vicina e Gli intoccabili, in programma anche il film biografico Ennio, diretto da Giuseppe Tornatore, commovente omaggio alla carriera dell'artista, presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e vincitore del David di Donatello come migliore documentario.

A completare la rassegna, due speciali aperitivi sulla suggestiva Terrazza MIC prima delle proiezioni (h 20) di Ennio e The Hateful Eight.