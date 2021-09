We will design_music rassegna musicale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 4 al 12 settembre 2021 nell’ambito della Design Week 2021 di BASE MILANO, PØGO PRODUCTIONS presenta due progetti in cui musica e design trovano un inedito punto di congiunzione: la rassegna musicale We Will Design_Music nella cornice di BASE Milano e Good Morning Tortona, una web radio temporanea in diretta streaming da La Capsula, box con sistema audio 3D attrezzato per riprese e streaming a 360°. We Will Design_Music animerà il cortile di BASE Milano ogni sera dalle 20:00 alle 0.00 dal 4 all’11 settembre. 19 artisti emergenti provenienti dal mondo dell’underground, sperimenteranno una nuova modalità di condividere la musica, vivendo un'esperienza inclusiva, che tocca generi diversi, dalla musica sperimentale ai groove anni ‘70 fino ad oggi. Il background diverso di ognuno di loro ci trasporta in atmosfere sempre nuove, accogliendo un’esperienza di ascolto più umana, fatta di persone, volti, incontri e condivisione, riscoprendoci ancora una volta diversi. PØGO PRODUCTIONS offrirà la possibilità di assistere a dj set, live set e performance ai designer da tutto il mondo, università, aziende, brand emergenti e istituzioni internazionali che si riuniranno a BASE Milano per costruire un nuovo futuro attraverso il design. Tutte le serate sono a ingresso libero con registrazione. Link per le registrazioni online dal 30 agosto su www.base.milano.it Good Morning Tortona è il titolo dell’altro appuntamento proposto da PØGO PRODUCTIONS, una web radio di quartiere con la conduzione di Dino Lupelli, General Manager di Music Innovation Hub e con la cura editoriale di Valentina Ventrelli, in diretta ogni giorno dal 5 al 12 settembre alle ore 10:00 su www.pogoproductions.it. Ogni giorno verranno raccontati i protagonisti ed i luoghi che rendono unica la Zona Tortona, vero laboratorio per un nuovo concetto di città e sviluppo sostenibile e di prossimità a partire dai nove esercizi commerciali contaminati dagli interventi dei collettivi Cesura e Parasite 2.0. L’iniziativa fa parte del progetto RESTART promosso da ACNE – il creative collective della famiglia Deloitte – e BASE Milano, pensato per aiutare gli small business del quartiere milanese a rimettersi in gioco dopo l’emergenza sanitaria indicando la strada della ripartenza per la zona Tortona e la città. PROGRAMMA WE WILL DESIGN_MUSIC 4 settembre ore 19:00 Carolaina Losa - Aperitivo alla Veneziana - Special Edition, powered by Select ore 22:00 Goedel 5 settembre ore 20:00 Lamby ore 22:00 Elia Pastori 6 settembre ore 20:00 Lester Mann ore 22:00 Fabio Dozzini 7 settembre ore 20:00 Chourmo ore 22:00 Akwaaba 8 settembre ore 20:00 Katatonic Silentio ore 21:00 Primordial OOze 9 settembre ore 20:00 Inner Lakes ore 22:00 Santi 10 settembre ore 20:00 Electric Fingerz 11 settembre ore 20:00 Luce Clandestina ore 22:00 Sister Effect PROGRAMMA “GOOD MORNING TORTONA” 5 settembre h. 10:00 – Restart: I tempi della rinascita: la città in 15 minuti Ospiti in studio: Linda Di Pietro, Andrea Laurenza e Jaime Fadda Interviste: Cristina Tajani, Laura Galluzzo Video: Papagayo di via Tortona, New Tess di Via Montevideo 6 settembre h. 10:00 – Sostenibilità è Cambiamento? Etica ed efficacia dell’economia circolare Ospiti in studio: Matteo Guarnaccia Interviste: Francesco Faccin, Laura Traldi Video: ScarletVirgo di via Voghera, Material Village 7 settembre h. 10:00 – Aggregazioni: Multiculturalità, socialità, distanziamento Ospiti in studio: Adama Sanneh Intervista: Matilde Cassani, Andi Nganso Video: Cinema Mexico di via Solari, We will design I, We will design II – Temporary Home 8 settembre h. 10:00 – Carattere (femminile, singolare): Le protagoniste del design Ospiti in studio: Fulvia Ramogida Intervista: Federica Biasi Video: Riparazioni Tessili Francinetti di via del Rosario, Donne & Design, Archiproducts 9 settembre h. 10:00 – Design pubblico: La rigenerazione urbana Ospite in studio: Cristian Confalonieri Video: La Latteria di via Stendhal, In-Out Perception, Super Campus 10 settembre h. 10:00 – L’età dell’intrapresa: I change makers e la nuova industriosità Ospiti in studio: Annibale D’Elia, Saverio Serafino Interviste: Francesco Bellina, Eugenio Cosentino Video: El Cancelet di via Stendhal, The Playful Home, Plastic fighter 10 settembre h. 17:00 – Ricominciamo: Breve storia dei comeback che hanno segnato la musica pop Conduzione e selezione musicale: Andrea Laurenza 11 settembre h. 10:00 – Eresie: Pensiero laterale Ospiti in studio: Pietro Corraini, Alessandro Pana Bianco Interviste: Paolo Ferrarini, Gisella Borioli Video: Ferramenta Viganò di Via Montevideo, Discovering, Superstudio, 121 + 12 settembre h. 10:00 – Metamorfosi: La creatività sta salvando il mondo? Ospiti in studio: Patrick Abbattista, Intervista: Andrea Cuman, Video: Saba e Tu di Via Tortona, Smart Home, Bepart Future archive ABOUT PØGO productions Ampliare i confini della musica, farla dialogare con altri linguaggi, scrivere la contemporaneità insieme ad artisti, innovatori sociali ed appassionati. Questa la missione di PØGO productions, progetto sviluppato all’interno dell’ecosistema di Music Innovation Hub, impresa sociale che promuove lo sviluppo della filiera musicale. ABOUT MIH Nasce a Milano nel 2018, è la prima spa impresa sociale in Italia ad occuparsi di musica, sviluppa soluzioni per sostenere la crescita della filiera musicale e dei suoi stakeholder e accompagna le aziende verso un futuro più sostenibile attraverso progetti musicali. Promuove programmi di formazione, incubazione, accelerazione e networking a livello internazionale, produce format ed eventi, tra cui Heroes, il primo grande concerto ibrido nella storia della musica italiana e Linecheck, l’evento di networking internazionale più importante per la filiera musicale italiana. Ha creato e gestisce le musicROOMS di BASE Milano, uno spazio polivalente punto d’incontro per professionisti del settore musicale. MIH guarda alla Musica come propulsore di innovazione sociale: Music is Social Change.