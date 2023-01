RE-CORDIS (UN CANTO PER LA PACE)



il giorno 3 di febbraio ore 20.00 ad IsolaCasaTeatro Via Jacopo dal Verme, 16, 20149 Milano MI



Un progetto di Mayil Georgi Nieto e Kateryna Soskova -Teatro Utile il viaggio APS



Kateryna Soskova pianoforte



Mayil Georgi Nieto voce



Natsu Funabashi danza



Ayleen Wang Canto



Lo spettacolo è una riflessione sulla pace, sulla necessità di creare una società paritaria, dove non esistano diseguaglianze, in un momento in cui tutto ciò viene negato da una guerra fratricida.

Quattro artiste di provenienza internazionale: Kateryna Soskova (Ucraina) pianoforte, Mayil Georgi Nieto (Colombia) voce e Natsu Funabashi (Giappone) danza, Ayleen Wang canto, hanno creato una performance in cui video dell’Ucraina prima della guerra, testi poetici appositamente scritti, musica classica originale per pianoforte e danza compongono un canto a più voci per la pace.

Per la creazione dello spettacolo è stato chiesto ad un certo numero di persone di condividere immagini di momenti felici o non necessariamente tali, riunite a comporre una sorta di affresco collettivo.



L’Associazione Culturale “Teatro Utile (il viaggio)” è formata da artisti italiani e stranieri promosso dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano. L’Associazione intende favorire la diffusione di un teatro multiculturale, socialmente utile e attento agli sviluppi che la nostra realtà sta vivendo.



Isola Casa teatro è associazione culturale no profit situata in una casa a corte nel cuore del quartiere Isola.



Gallery

L’associazione è attiva dal novembre 2004. Si occupa della promozione di attività culturali e artistiche rivolte in particolare ai giovani, agendo quale potenziale catalizzatore di idee e di aggregazione sociale.