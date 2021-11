"Re Panettone" a Milano il 27-28 novembre 2021

Torna a Milano Re Panettone, la manifestazione dedicata al dolce natalizio meneghino. L'appuntamento è per il 27 e 28 novembre 2021 al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi 14, zona viale Corsica. Re Panettone esiste dal 2008 ed è quindi un appuntamento ormai tradizionale in città. Il Comune di Milano, anche quest'anno, ha concesso il patrocinio con una delibera di giunta del 5 novembre.

La kermesse consiste in una esposizione di panettoni artigianali di alta qualità provenienti da Milano e dalla Lombardia, ma anche da altre zone d'Italia. Assaggi gratuiti verranno proposti da più di trenta pasticceri, con vendita al prezzo speciale di 27 euro al chilogrammo. Non mancheranno laboratori dedicati a bambini e adulti. E, come sempre, sarà assegnato un premio al miglior panettone e uno a quello più innovativo.