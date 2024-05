Rebus Cllctv presenta S(o)unday delight🪻 w/ mordak + zehn + tomahs

S(o)unDay Delight

domenica 26.05



un’atmosfera estiva, un ritmo epico e un’energia rinfrescante: una nuova domenica all’insegna di musica e arte, in un contesto nuovo. Siamo felici di annunciare che Rebus ha trovato una nuova casa estiva a @clermilano



ospite d’onore di questo debutto Diego Mordacchini aka @mordak___ dj resident di @jungle_roma. Artista emergente della scena underground della capitale, si distingue per la sua eccezionale abilità di selezione e mixaggio dietro ai giradischi.



A far gli onori di casa e introdurre Mordak i nostri Resident @tomahs.b e @leo.zehn



Arte per l’arte @cyaldella con “Dihy sy Hira”. Un racconto documentaristico attraverso le coreografie delle danze del Madagascar, come linguaggio universale che unisce le generazioni, trasmettendo la cultura e la tradizione malgascia.



Artwork ~ Balsamo ci presenta la storia di un incontro, quello tra Rebus e ClĂšr, che unisce due mondi diversi: la musica e il luogo, la natura e la cittĂ . Un racconto fatto di diversi episodi, che inizierĂ Domenica da qui.



RSVP on Dice