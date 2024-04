Rebus e circolo Masada w// Francesco Farfa & Enrico Vivaldi

Mark your calendar: il 12 Maggio impossibile mancare, siamo pronti per un finale spettacolare al Circolo Masada.

Per celebrare la Domenica come più ci piace, balleremo e staremo in compagnia dalle prime luci dell’alba e, questa volta, fino al tramonto, per un Rebus After che si estende fino alle 18.00.



Non stavamo nella pelle, ma finalmente possiamo svelare il nostro ultimo di guest di questa incredibile stagione, Francesco Farfa? . Mito della scena italiana e internazionale, identifica la sua musica come "un viaggio attraverso la dance sotterranea contemporanea". Il suo motto è "Non è sempre il disco a fare la differenza, ma il modo in cui lo fai suonare" e la sua missione va oltre le tendenze, non le ignora ma le elabora. Saranno 4 ore fuori dal mondo ???



Ad introdurre Francesco, Enrico Vivaldi ? , un super protagonista della scena musicale, un esploratore che mescola il passato con il futuro. Enrico fonde ritmi ipnotici con suoni oscuri e luminosi, trasportando il pubblico in viaggi musicali incisivi e coinvolgenti tra Techno, Electro, Acid e Progressive. 3 ore di puro stile ?



e come sempre,? frutta e panini preparati e offerti da noi. Questa volta, tutti i nostri resident in console. Zehn, John Dirimat, Tomahs , a (ri) accendere (e chiudere) le danze.



INFO UTILI per partecipare:

?? la tessera soci è OBBLIGATORIA - accedi al portale ed effettua la registrazione 48h prima dell’evento (link in bio)

?? per tessere SOCI scadute, rinnovo obbligatorio online o in loco

? si consiglia l’acquisto della prevendita data la capienza limitata (accessibile solo a chi è in possesso di tessera o ha effettuato la richiesta online)



PS. sei in grado di risolvere il Rebus? (sì, perché ogni locandina è un vero Rebus!) ?





#rebuscllctv