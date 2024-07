Rebus s(o)unday delight

S(o)unDay Delight

domenica 07.07 dalle 17 alle 24 presso Cler Milano

Il terzo e ultimo incontro prima di una meritata pausa estiva!



Per questa occasione, l’ospite sarà Damia, appassionato di musica elettronica, collezionista di dischi e dj resident del collettivo Dedalo District di Firenze. Con lui i Resident di Rebus Tomahs & Zehn



Arte per l’arte, domenica prossima esporrà Systema Plantae, un progetto tessile curato da Keti Shahini, interamente basato sullo studio e sull’esplorazione a 360° degli elementi presenti in natura.

Non vediamo l’ora di vedervi tutti. Come sempre, abbiamo in serbo per voi, un’atmosfera estiva, un ritmo epico e un’energia rinfrescante.

Insomma, siamo pronti per un’altra Domenica all’insegna di musica e arte, sulla bellissima terrazza di Cler.





Free entry