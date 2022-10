Sangiovanni strega il Mediolanum Forum a soli 19 anni

Soldi-out al Forum per l'autore di Fluo e Malibu

Il Forum d'Assago, domenica sera, con oltre 10mila presenze, ha abbracciato Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian. Il 19enne, uscito da Amici, è uno degli interpreti più sulla cresta dell'onda sulla scena pop italiana, a soli 19 anni. Ha già vinto 23 dischi d'oro e 5 di platino in Italia. È in classifica anche in Spagna con il singolo Mariposas (con Aitana).

Dopo i talent, nel 2022 ha partecipato a Sanremo, con Farfalle (Sugar), il brano che è il primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare”. Dal 2 febbraio, dopo aver registrato il tutto esaurito per i club di maggio, a grande richiesta ha esordito nei palasport.

La scenografia, molto impattante, ha accompagnato con infinite variazioni cromatiche la scaletta, che ha toccato tutti i successi, da Malibu a Scossa. Tantissimi i giovanissimi in visibilio, accompagnati dai genitori, con un bell'incrocio di generazioni.

Video di Giovanni Ripa