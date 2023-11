Rechaka yoga, la catarsi delle emozioni

Workshop Rechaka Yoga - la catarsi emozionale



Che cos’è?

In due parole alcuni ‘trucchi’ del Teatro incontrano lo Yoga sul tappetino, con un effetto rigenerante, ‘buttando via’ ciò che di cui non si ha più bisogno – Sarà un momento per ‘coccolare’ le nostre emozioni e il nostro corpo con nuove posture, adatte a tutti i livellli, che abbinate a particolari tecniche di respirazione ci faranno passare attraverso alcuni blocchi che ci limitano fisicamente e mentalmente.



Hai presente la sensazione di libertà di passeggiare su un prato a piedi nudi o nell’acqua del mare?



Attraverso una serie di Asana e di tecniche di respirazione unite a tecniche teatrali l’insegnante induce e conduce un rilascio naturale di alcuni fonti di stress che possono 'bloccare' le nostre giornate. Viene chiamato Yoga della catarsi emozionale in quanto il processo di ‘catarsi’ -dal greco katharsis – κ?θαρσις – ovvero “purificazione” si innesca -secondo il metodo teatrale Stanislvskij che l”insegnante di Yoga Alice Ravello -anche diplomata all’Accademia Carlo Goldoni del Veneto- porterà in aula al fine di favorire un alleggerimento generale e il rilascio naturale delle tensioni emotive.



Alcuni esempi? Ansia, tristezza eccessiva, paure e altri pathos -che tutti abbiamo- sono accessibili con movimenti condotti in un lavoro naturale di alleggerimento della psiche, del corpo e dei nostri ‘corpi sottili’ portando benessere e nuova consapevolezza. Adatto a tutti i livelli



**Posti limitati**Prenotazione Obbligatoria**info:335.399629 Mariateresa -348.7963593 Alice-



Quota di partecipazione: 45euro a persona-Cosa include? Tre ore di Workshop, tappetini e attrezzi Yoga, 1 mini light lunch al termine del Workshop





Gallery









Quando: dalle 11.00 alle 15.00 – domenica 26 novembre 2023