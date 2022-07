La folle regata sul Naviglio con le barche di cartone

Una folle sfida sulle acque del Naviglio con barche costruite con cartone e nastro per i pacchi. È la "Carton boat race" che si svolgerà sabato 23 luglio a Turbigo (comune dell'hinterland di Milano) lungo l'alzaia del Naviglio Grande.

Il raduno inizierà alle 13:30 e gli equipaggi avranno due ore e mezza a disposizione per costruire le imbarcazioni, sulle quali potranno navigare con pagaie di qualsiasi tipo.

Come partecipare

Per partecipare è necessario innanzitutto dare vita a un equipaggio: un gruppo costituito al massimo da 5 persone, delle quali due dovranno poi imbarcarsi sulla zattera. Gli iscritti dovranno essere maggiorenni e in grado di nuotare (nel caso dei 'marinai' del team), nonché avere un supporto al gallaggiamento "munito di chiusura in vita e al torace (misura di sicurezza applicabile solo ai componenti “imbarcati”)", come si legge nel regolamento dell'iniziativa.

L'iscrizione è a numero chiuso, con un numero massimo di partecipanti pari a 30. Per iscriversi ogni equipaggio dovrà versare 50 euro, quota che darà diritto a partecipare alla gara, ritirare le t-shirt ufficiali e i premi alla fine della sfida