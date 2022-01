Religio e scrittura. L’Europa da occidente a oriente. Jovan Dučić - Lettera da Milano

In occasione dell’edizione italiana dei libri

del poeta serbo Jovan Du?i? (1874 -1943) conferenza dal titolo: RELIGIO E SCRITTURA, L’Europa da Occidente a Oriente. Jovan Du?i? - Lettera da Milano



Jovan Du?i? (1874-1943), scrittore, diplomatico, poeta e viaggiatore, proviene da uno di quei paesi slavi meridionali che, tra il VI e il XVI secolo d.C., hanno operato di fatto una potentissima operazione culturale tra Bisanzio e Mosca, con alle spalle anche l’eredità classica latina (Franco Buzzi). Nelle sue opere ha testimoniato la trasformazione analizzando e raccontando, sopra tutto nelle sue Lettere da città e paesi dell’Occidente cristiano, la via della cristianità in Oriente e in Occidente. Jovan Du?i? non è mai stato a Milano, ma da Milano parte il progetto della traduzione e pubblicazione dei suoi libri. L’incontro dal titolo Lettera da Milano sarà l’occasione per proporre e leggere la sua opera.



Intervengono: Sandra Du?i?, traduttrice, classicista e poetessa, danzatrice e docente di ballo, nipote del poeta e curatrice dei suoi scritti; monsignor Franco Buzzi, del Collegio dei Dottori e già prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Fabiola Giancotti, scrittrice. Con un saluto di padre Diego Arfani, rettore del Santuario Santa Maria dei Miracoli e San Celso.



Libri di Aracne editore, 2021

Jovan Du?i?, Lettera da Roma

Jovan Du?i?, Lettera da Delfi

Franco Buzzi, Da Roma a Mosca via Bisanzio (secoli IV-XVI)



INGRESSO LIBERO



Nel rispetto delle regole antiCovid

per informazioni:



www.santamariadeimiracoliesancelso.it/