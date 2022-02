Il 9 Marzo 2022 HUB/ART ha il piacere di inaugurare a partire dalle ore 17:30 la mostra collettiva “Remember Tomorrow” a cura di Greta Zuccali, visitabile fino al 15 Maggio con il supporto delle società GAG London Equity Capital e Interface Power e di Mc Vector ltd che ne cura la comunicazione e i contenuti.



Il progetto espositivo nasce nell’anno 2020 in occasione del prestigioso premio Art Rights Prize, il primo Premio d’Arte Internazionale Virtuale organizzato dall’Associazione Culturale AB Factory con il fine di sostenere artisti emergenti e affermati durante il periodo della pandemia.

I 100 finalisti selezionati hanno avuto la possibilità di esporre alcuni dei loro lavori in una mostra virtuale in 3D sulla piattaforma LIEU.CITY.

Nella categoria “pittura” i nomi indicati sono stati Agata Treccani, Giotto Riva, Federica Poletti e Paolo Treni; nella categoria “video arte” gli artisti Alex Frost e Fabrizio Narcisi.

Le opere e gli artisti che sono stati scelti per esporre “dal vivo” presso Hub/Art hanno suggerito una riflessione sul disagio della civiltà contemporanea, eco delle tesi di Sigmund Freud, e offerto una lettura di concetti come “imprigionamento”, “solitudine”, “sospensione”, divenuti i mali della nostra società.



Per prenotare la propria visita e la fascia oraria di preferenza è necessario inviare un'email a hello@hub-art.org o chiamare il numero +39 02 47924524



