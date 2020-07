Remira market 2 agosto

REMIRA è un mercatino di seconda mano che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita.

REMIRA MARKET avrà luogo Domenica 2 Agosto 2020.

L’ingresso al pubblico è libero dalle ore 10:30 alle ore 20:30 presso il Giardino Aldrovandi c/o Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nono 9 a Milano.

Appassionati, curiosi e collezionisti potranno aggirarsi nel Giardino dove troveranno esposta ogni genere di mercanzia e oltre a fare acquisti a prezzi vantaggiosi potranno fermarsi al bar del Tempio per un birra o una fetta di torta.

REMIRA MARKET

invita a diventare consumatori più consapevoli incoraggiando il pubblico a partire da piccoli gesti come quello di portarsi le proprie borse di tela riutilizzabili per gli acquisti, riempirsi le borracce d’acqua alla “vedovella” presente in loco. A chi ci raggiunge in bicicletta riserviamo priorità di accesso e spazio parcheggio bici all' interno.

Durante le giornate del mercatino sono previsti momenti Live Streaming dove diversi attori tratteranno tematiche relative a uno stile di vita meno impattante e workshop legati alla sostenibilità.

Il Tempio del Futuro Perduto aderisce al progetto No Plastic More Fun di Worldrise Onlus ed ha quindi eliminato completamente la plastica monouso.

Le bottigliette di acqua sono state sostituite da borracce e lattine, i bicchieri sono in bioplastica e vengono smaltiti nell'umido.

Saranno adottate tutte le misure precauzionali necessarie per legge per contrastare il virus COVID19.

(Ingresso contingentato e obbligo di mascherina e guanti)



REMIRA LAB

11:00-13:00

VINTAGE COLLAGE

con Leme Style

Laboratorio gratuito per adulti e bambini

Info e prenotazioni: remiralab@gmail.com