REMIRA è un mercatino di seconda mano che invita a guardare quello che ci circonda con occhi nuovi per ridare una seconda vita alle cose.

REMIRA MARKET avrà luogo Domenica 21 Giugno 2020.

L’ingresso al pubblico è libero dalle ore 10:30 alle ore 20:30 presso il Giardino Aldrovandi c/o Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nono 9 a Milano.

Appassionati, curiosi e collezionisti potranno aggirarsi nel Giardino dove troveranno esposta ogni genere di mercanzia e oltre a fare acquisti a prezzi vantaggiosi potranno fermarsi al bar del Tempio per un birra o una fetta di torta.

Saranno adottate tutte le misure precauzionali necessarie per legge per contrastare il virus COVID19.

(Ingresso contingentato e obbligo di mascherina e guanti)



REMIRA Market sostiene la consapevolezza legata alla salvaguardia dell’ambiente e uno stile di vita eco-compatibile. Vendere e acquistare oggetti di seconda mano non significa solo prevenire alla radice la produzione di nuovi rifiuti ma significa anche ottimizzare l’energia utilizzata per la produzione della maggior parte degli oggetti commercializzati.