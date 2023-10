La nuova edizione del mercatino Remira: usato e sostenibilità

Domenica 22 ottobre arriva un'edizione speciale di Remira Market, che insieme a Rehub - la boutique multimarca di prodotti luxury vintage e second hand - ha organizzato un esclusivo dedicato a tutti gli amanti del vintage e del second hand.

Obiettivo: contribuire a diffondere un nuovo approccio al mondo della moda, incoraggiando la cultura del riuso e della sostenibilità.

La location

Il mercatino cambia location e si spsta al Giardino delle Culture, un’area di 1.250 metri quadrati che, da frammento urbano dismesso e abbandonato da molti anni, è tornata ad essere uno spazio pubblico destinato ad attività culturali, ludiche e ricreative davvero speciali. Impreziosito da ampi murales del writer Millo, aree di gioco e di relax, il Giardino delle Culture è un piccolo gioiello nel cuore del quartiere.

Il mercatino

I visitatori potranno trovare nel mercatino tantissimi espositori vintage e seconda mano, dj set fino a sera, track food, workshop, tanto divertimento e socialità. Un format pensato per coltivare una comunità inclusiva e per sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile.

In occasione di questo evento REHUB, avrà un suo stand con le tutte le sue ultime collezioni luxury vintage e second hand, oltre alla boutique aperta per tutto il giorno in Via Bezzecca 3, proprio dietro il Giardino delle Culture.

Durante la giornata di domenica 22 ottobre, inoltre, sarà presente il banchetto di raccolta fondi della Worldrise Onlus, associazione no profit che si occupa di conservazione e valorizzazione dell'ambiente marino.

Le realtà

Sia REHUB che Remira Market sono due format pensati per coltivare una comunità inclusiva e per sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile, ma anche un punto d’incontro per creare sinergie con il territorio attraverso collaborazioni, workshop ed eventi.

REHUB, infatti, non è solo una boutique ma anche un progetto ad alto impatto sociale che ha come missione, quella di utilizzare il ruolo come brand e come imprenditori per generare impatto sociale positivo per tutti. Un concept unico nel suo genere che include workshop, collaborazioni, eventi e progetti in cui la sostenibilità è il motore: un modo per creare connessioni e opportunità di networking, sia con il tessuto urbano che il second hand di abiti di alta gamma.

Insieme a questo REHUB vuole raccontare l'impegno nel sociale attraverso progetti, collaborazioni ed eventi, in un format fresco e innovativo che fa del bene a 360°.

REHUB è quindi un hub che incrocia un tessuto creativo e ad alto impatto sociale da una parte, dall'altra la volontà di voler investire nello sviluppo di un concetto di moda e consumo più sostenibile tramite la vendita di abiti second hand ma di grandi marchi.

Creatività, sostenibilità e inclusione sono i valori fondanti anche di Remira Market che non è solo un mercatino, ma un vero e proprio contenitore, un punto di partenza per sviluppare nuove idee e legare più mondi tra loro, portando così sia sempre più contenuti all’interno del market, creando inclusione e legami con persone che abbracciano gli stessi valori.

Perchè scegliere l'usato

Vendere e acquistare oggetti di seconda mano non significa solo prevenire alla radice la produzione di nuovi rifiuti ma significa anche ottimizzare l’energia utilizzata per la produzione della maggior parte degli oggetti commercializzati sostenendo l’economia circolare e il riuso.

Acquistare vintage non è solo un’occasione per gli amanti della moda ma è un atto di responsabilità che riguarda tutti: nel 2021 sono stati venduti quasi 24 milioni di oggetti usati che hanno portato a un risparmio di 5,6 milioni di tonnellate di CO2.

Solo il 15% di tutti i vestiti scartati viene venduto, donato o riciclato. Si stima che circa 10 milioni di oggetti ogni anno finiscano prematuramente in discarica. Fino al 35% delle microplastiche rilasciate nell'ambiente derivano dall'industria tessile.