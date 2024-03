Remira market in Santeria

Un evento unico che nasce dall'incontro tra Remira Market e Santeria Milano, non solo area market ma anche workshop dedicati dove imparare a creare con la ceramica, dare vita perle verdi di kokedama, creare un ecosistema col terrarium o una camera fotografica.

Troverete uno spazio dedicato con una selezione di capi d'abbigliamento vintage, creazioni artigianali, vinili e molto altro.

Vi intratteniamo con musica dal vivo e un brunch domenicale da ricordare!



Info utili:

Remira meets Santeria Milano

Domenica 24 Marzo ci vediamo in Santeria Toscana a Milano



Domenica 24 Marzo

Viale Toscana 31, Milano



? Market 10:30-20:00 Ingresso Gratuito

? Brunch dalle 11:00 alle 16:00

? Tutti i workshop sono su prenotazione, link in bio x info: remiralab@gmail.com



Gallery



#remiraMarket #secondhand #vintage #vintagestyle #uniquestyle #vintageclothing #mercatino #fleamarke #milanmarket