Reopening: 'the most beautiful swiss books'

Siamo lieti di annunciare la riapertura di 'The Most Beautiful Books', una mostra che mette in scena i vincitori dell’edizione 2019 del concorso organizzato dall’Ufficio Federale della Cultura.



La mostra sarà aperta:



da mercoledì a venerdì dalle H11:00 alle H17:00 (ingresso gratuito)

fino al 12.02.2021



Istituto Svizzero

Via del Vecchio Politecnico 3

20121 Milano